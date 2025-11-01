Директора ульяновской школы наказали за нарушения в экскурсионных поездках детей

По материалам Ульяновской транспортной прокуратуры директор школы привлечен к ответственности за нарушения при организации перевозки детей железнодорожным транспортом, сообщила в субботу Приволжская транспортная прокуратура.

Ведомство сообщает, что при проверке соблюдения требований законодательства при организации образовательными учреждениями Ульяновска перевозок детей железнодорожным транспортом было установлено: в 2025 году при организации перевозок детей в учебных целях в разные города страны образовательные учреждения «не уведомляли Роспотребнадзор о предстоящих поездках и не обеспечивали детей необходимыми медицинскими документами».

В связи с этим Ульяновский транспортный прокурор внес представления в управление образования администрации Ульяновска и руководителям учебных учреждений. Всего подобные нарушения были обнаружены в четырех общеобразовательных школах и в одном Доме детского творчества, пояснили «Ъ-Волга» в транспортной прокуратуре. В трех образовательных учреждениях виновные привлечены к дисциплинарной ответственности. В то же время Роспотребнадзор по материалам транспортной прокуратуры привлек директора одной из школ, допустившего нарушения, к административной ответственности за нарушение требований в области обеспечения санэпидблагополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, штраф до 1 тыс. руб.).

Андрей Васильев, Ульяновск