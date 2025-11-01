В Россию с Филиппин вернулись трое детей, оставшихся без родителей

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию с Филиппин трех детей, оставшихся без попечения родителей. Аппарат омбудсмена помог бабушке, назначенной опекуном детей 12-ти, 9-ти и 5-ти лет, вылететь за внуками и вернуться обратно в Россию.

«Наконец — семья дома, в Санкт-Петербурге. Бабушку и детей будут поддерживать. Мы тоже остаемся на связи»,— написала омбудсмен в Telegram-канале.

Госпожа Львова-Белова поблагодарила за помощь посольство России на Филиппинах, которое согласовало возвращение детей с местными властями, а также посольство России в Таиланде, которое сопровождало семью при пересадке и смене аэропорта. Также омбудсмен выразила благодарность органам опеки Санкт-Петербурга.

Полина Мотызлевская