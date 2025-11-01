Ректору – благодарность, а лучшим студентам – подарки!

Лучшие студенты-практиканты энергетического факультета Башкирского государственного аграрного университета отмечены ценными подарками ООО «Башкирэнерго» на торжественном закрытии третьего трудового семестра.

На торжественной церемонии закрытия третьего трудового семестра в БГАУ

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Директор по управлению персоналом и административным вопросам Юлия Казанская наградила ценными подарками четырех лучших студентов, прошедших производственную практику в ООО «Башкирэнерго». Это студенты второго курса Егор Буров, Тимур Минниахметов, Юнус Баишев и третьекурсник Артур Заляев. Ректору БГАУ Илдару Габитову была вручена благодарность за лидерство в рейтинге по трудоустройству студентов в ООО «Башкирэнерго».

Сотрудничество группы компаний АО «БЭСК» с вузами носит системный характер. Только в этом году в группе компаний прошло практику и стажировку более 300 студентов. Комментируя событие, Юлия Казанская акцентировала внимание на заинтересованности компании в молодых специалистах: «Со всеми вузами республики, где есть энергетические специальности, у нас заключены соглашения о сотрудничестве. Компания проводит профориентационную работу буквально со школьной скамьи, а в вузах и ссузах студенты уже вплотную знакомятся с электросетевым комплексом республики, проходя у нас производственную практику и стажировку. Мы признательны учебным вузам за конструктивное деловое партнерство, а студентам – за выбор профессии энергетика и ждем их у себя в компании».

ООО «Башкирэнерго»