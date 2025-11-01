В парке имени Урицкого в Казани высадили 100 сосен — часть программы озеленения города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парке Урицкого в Казани высадили 100 сосен

Фото: Пресс-служба мэрии Казани В парке Урицкого в Казани высадили 100 сосен

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Большую часть сосен — 82 дерева — высадили рядом со скейт-парком и спортивными снарядами. Остальные 18 деревьев разместили у навеса с качелями и вдоль пешеходных дорожек. Некоторые из них станут живой изгородью между спортивной площадкой и скейт-парком.

В этом году в Кировском и Московском районах Казани высадили более 10 тыс. деревьев. Озеленение включало посадку деревьев вдоль нового тротуара на улице Хлебозаводская, на дороге к экорайону «Серебряный бор» и на улицах Чистопольской, Энергетиков и Мулланура Вахитова.

Влас Северин