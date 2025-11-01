В Пензенской области в 2025 году произведено более тысячи тонн товарной рыбы

В Пензенской области за девять месяцев этого года произведено 1,24 тыс. тонн товарной рыбы Об сообщили в региональном минсельхозе.

Основные производители находятся в Пензенском, Кузнецком, Вадинском, Сердобском, Каменском и Бессоновском районах. Наиболее популярными видами рыбы являются карп, белый амур и толстолобик, которые выращивают малые предприятия региона.

В ведомстве также сообщили, что недавно в видеоконференции под председательством заместителя главы Росрыболовства Василия Соколова обсудили развитие аквакультуры в России. В совещании участвовал начальник отдела развития малых форм хозяйствования, агробизнеса и агротуризма Владимир Юдаев.

Нина Шевченко