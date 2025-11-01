В поселке под Тулой прошел масштабный рейд

Полиция, ФСБ и ресурсоснабжающие организации провели масштабный рейд в поселке Плеханово под Тулой. Проверки затронули 137 человек, сообщает пресс-служба областного МВД.

На 22 человек были составлены протоколы за нарушение правил воинского учета, двоих из них доставили в военкомат для отправки в армию. Одного человека задержали за пропаганду запрещенной символики (какой именно, не уточняется), еще один оказался нарушителем ПДД.

Судебные приставы взыскали более 800 тыс. руб. долгов, изъяли пять машин и описали имущество у 24 должников. Кроме того, энергетики выявили 43 случая нелегального подключения к сетям, к этим нарушителям «будут приняты меры», добавили в МВД.