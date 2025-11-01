В ноябре урожай свеклы в Пензенской области превысил 2,5 млн тонн

Сельхозпроизводители Пензенской области собрали более 2,53 млн тонн сахарной свеклы. Такие данные привел региональный минсельхоз 1 ноября. Урожайность составляет 473 центнера с гектара.

Лидерами стали Каменский, Башмаковский и Земетчинский районы с урожаем 391 тыс., 361 тыс. и 336 тыс. тонн соответственно.

В этом сезоне сбор свеклы на 650 тыс. тонн превышает прошлогодние показатели на ту же дату, что свидетельствует о значительном росте производства. Пензенским сельхозпредприятиям предстоит убрать свеклу с площади 65,5 тыс. гектаров.

«Хорошие темпы уборки сахарной свеклы с полей позволят загрузить необходимым сырьем увеличивающиеся мощности перерабатывающих предприятий Пензенской области»,— сообщили в ведомстве.

Нина Шевченко