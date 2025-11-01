В Рыбинске открыли новое колесо обозрения

В Рыбинске, в Волжском парке, 1 ноября состоялось открытие нового колеса обозрения. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

«Предприниматели выполнили все технические регламенты, получили разрешение»,— написал господин Рудаков о запуске.

Новый аттракцион назвали «Небом Рыбинска». Высота колеса обозрения составляет 37 метров, с верхней точки открывается панорама на город, Волгу и даже на Рыбинское водохранилище. Всего кабинок — 18, каждая рассчитана на шесть человек. Они закрытого типа, со стеклянными стенками. Аттракцион будет работать круглогодично.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что арендатором земельного участка под аттракцион стал местный предприниматель. Договор аренды с ним заключен на 20 лет.

Алла Чижова