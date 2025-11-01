В Волгоградской области запасы кормов увеличились на 13,2%

Волгоградстат сообщает о значительном улучшении запасов кормов для животных в крупных сельхозпредприятиях Волгоградской области. На конец сентября 2025 года запасы достигли 109,1 тыс. тонн, что на 13,2% больше, чем в прошлом году.

Концентрированные корма, такие как зерно, мука и отруби, составили 60,4 тыс. тонн кормовых единиц, увеличившись на 19,6 тыс. тонн по сравнению с сентябрем 2024 года. На каждую условную голову крупного скота приходится 7,0 центнеров кормовых единиц, что на 14,4% больше по сравнению с прошлым годом.

Темпы роста запасов кормов в Волгоградской области опережают средние показатели по России и Южному федеральному округу.

Нина Шевченко