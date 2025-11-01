В Москве завершилось прощание с актером Романом Поповым

В Центральной клинической больнице в Москве завершилась церемония прощания с актером Романом Поповым, передает корреспондент ТАСС. Тело актера кремируют, а прах развеют над Черным морем, сообщал ранее продюсер и близкий друг господина Попова Оганес Григорян. Отпевание пройдет в закрытом для СМИ режиме.

Проститься с актером, помимо близких, пришли резидент и ведущий юмористического шоу Comedy Club на телеканале ТНТ Гарик Харламов, генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, актер Сергей Бурунов, актриса Ирина Темичева, комикесса Ольга Парфенюк, певец Роман Архипов и другие. Венки на церемонию направили коллективы Comedy Club Israel, Norm Production, программы «Вокруг вкуса», а также друзья актера.

Роман Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет. С 2018 года актер боролся с онкологическим заболеванием. Последний рецидив произошел в августе этого года.

Господин Попов в студенчестве увлекался КВН, а после переезда в Сочи в 2003 году начал комедийную карьеру на телевидении. Совместно с Оганесом Григоряном создал юмористический дуэт «20:14. Город Сочи» и стал резидентом шоу Comedy Club. В 2016 году он снялся в сериале «Полицейский с Рублевки», в котором исполнил роль капитана Игоря Мухича. Роль принесла актеру широкую известность, после чего он снялся в главной роли в спин-оффе сериала «Детективное агентство Мухича». Также актер играл в сериалах «Остаться друзьями», «Бедный олигарх» и в фильме «Новогодний ол инклюзив».

Полина Мотызлевская