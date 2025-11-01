Пермь стала лидером по среднему чеку на ювелирные изделия

В Перми зафиксирован самый высокий средний чек за первые девять месяцев 2025 года — он составил 165,87 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу Sokolov. На втором месте оказался Челябинск (159,6 тыс. руб.), на третьем — Омск (157,8 тыс. руб.).

Согласно данным аналитиков Sokolov, в 2025 году количество покупок украшений стоимостью более 100 тыс. руб. выросло в 8,8 раза по сравнению с 2023 годом и в 2,7 раза по сравнению с 2024-м. В текущем году средний чек по России в категории украшений Sokolov Premium составил 132 810 руб.

Самыми востребованными из премиальных ювелирных изделий оказались украшения с бриллиантами, изумрудами и сапфирами. Из металлов наиболее популярным среди россиян стало белое золото.