Объемы ввода жилья в Прикамье увеличились на 7,8%

По данным Пермьстата, в январе — сентябре 2025 года в Пермском крае построено 16 721 квартира общей площадью 1328,1 тыс. кв. м. Это на 7,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Из общего объема введенного жилья в сельской местности сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 630,6 тыс. кв. м, или 98,8% к январю — сентябрю 2024 года. На долю индивидуального домостроения пришлось 65,8% от общего объема введенного жилья.

Жителями края за счет собственных и привлеченных средств построены жилые дома общей площадью 875,3 тыс. кв. м, что на 4,7% меньше уровня аналогичного периода 2024 года.