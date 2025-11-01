В Волгограде житель Москвы пойдет под суд за гибель рабочего в цирке

Центральный районный суд Волгограда рассмотрит в отношении 41-летнего жителя Москвы уголовное дело о нарушении правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Как выяснили следователи, фигурант был подрядчиком при выполнении монтажа оборудования в здании Волгоградского государственного цирка и не обеспечил безопасность работ на объекте, включая наличие защитных ограждений. Днем 29 мая этого года нанятый им 37-летний рабочий упал с купола цирка с высоты не менее 30 м и погиб.

Фигурант не признал вину, но возместил семье погибшего моральный ущерб в 2 млн руб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. До вынесения решения он будет находиться под домашним арестом. Жителю Москвы грозит до пяти лет лишения свободы.

Павел Фролов