Расходы Ставропольского края на 2026 год составят 219 млрд рублей
Расходы в бюджете Ставропольского края на 2026 год составит 219 млрд руб. Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр финансов края Лариса Калинченко.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
Концепция планирования бюджета на следующий год заключается в сохранении баланса традиционных расходов. Приоритетные направления при этом будут выделяться, а финансирование увеличиться по мере необходимости.
Кроме того, по остальным направлениям планируется удерживать уровень расходов на достигнутом этапе.