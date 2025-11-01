Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Расходы Ставропольского края на 2026 год составят 219 млрд рублей

Расходы в бюджете Ставропольского края на 2026 год составит 219 млрд руб. Об этом рассказала зампредседателя правительства — министр финансов края Лариса Калинченко.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Концепция планирования бюджета на следующий год заключается в сохранении баланса традиционных расходов. Приоритетные направления при этом будут выделяться, а финансирование увеличиться по мере необходимости.

Кроме того, по остальным направлениям планируется удерживать уровень расходов на достигнутом этапе.

Мария Хоперская

