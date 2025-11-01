Проректором ННГАСУ назначен Евгений Конопацкий
Новым проректором Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) назначен Евгений Конопацкий. Об этом сообщили в вузе.
Господин Конопацкий окончил Донбасскую государственную академию строительства и архитектуры и аспирантуру ДонНАСА по специальности «Прикладная геометрия, инженерная графика». В 2020 году защитил докторскую диссертацию.
Евгений Конопацкий руководит стратегическим проектом «Цифровое строительство» в ННГАСУ.