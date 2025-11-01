В Татарстане на 84% завершили строительные работы на объектах образования

Строительно-монтажные работы на объектах образования Татарстана выполнены на 84% от годового плана. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства.

В работе находятся 13 объектов сферы образования, включая 8 школ и 5 детских садов.

Из 53 объектов здравоохранения только два остаются в работе, их готовность превышает 95%. Завершается строительство 11 объектов для молодежи и 23 спортивных сооружений. Центр развития футбола, крупнейший спортивный объект, готов на 51%.

Также продолжается рекультивация иловых полей в Казани — крупный экологический проект, готовность которого составляет 92%.

Влас Северин