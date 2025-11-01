В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга на процессе по делу свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в передаче взятки своему дяде экс-полицейскому за получение оперативных сводок, в качестве свидетелей выступили его коллеги. Они рассказали суду, как подсудимый журналист работал с источниками.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Допрос главного редактора Ura.ru Дианы Козловой на заседании по рассмотрению уголовного дела Дениса Аллаярова

Фото: Артем Путилов Допрос главного редактора Ura.ru Дианы Козловой на заседании по рассмотрению уголовного дела Дениса Аллаярова

Фото: Артем Путилов

На очередном судебном заседании по рассмотрению уголовного дела Дениса Аллаярова допросили двух сотрудников Ura.ru — главного редактора издания Диану Козлову и журналиста по социальной и криминальной тематике Анну Салымскую.

Первой вызывали Диану Козлову. В основном прокурор спрашивала главного редактора о том, известны ли ей источники Дениса Аллаярова, как в редакции работают с персональными данными и как она может охарактеризовать подсудимого.

Госпожа Козлова рассказала, что его источников не знала — ко всему прочему, он и сам может их не раскрывать по «закону о СМИ». На вопрос, покупали ли они информацию от источников — она ответила, что нет.

Характеризуя коллегу, госпожа Козлова отметила, что он больше специализировался на политической тематике и сказала, что Денис Аллаяров «пример того, как должен работать политический журналист».

Анна Салымская в ходе допроса рассказала, что она получала информацию от Дениса Аллаярова один-два раза в неделю в виде вордовского файла. Она отметила, что там не было грифа «секретно» и других пометок. Позже она сказала, что передаваемой информации было крайне мало, и она скорее использовала ее для повода начала расследования и опроса свидетелей. Сам файл создавали некие «Саша», «Вася». По ее словам, в некоторых файлах были персональные данные граждан, но журналистка их не раскрывала.

Следующее заседание суда назначено на 14 ноября. На нем должны допросить журналиста Сергея Бодрова, а также Евгения Ревницева и Артема Сизифова.

Редактор Ura.ru Денис Аллаяров обвиняется по ч.3 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). По версии обвинения, в апреле 2024 года он договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей.

По данным следствия, Андрей Карпов на предложение согласился, так как хотел помочь Денису Аллаярову в продвижении по карьерной лестнице. Журналист получал сводки до 2 апреля 2025 года. В материалах дела отмечается, что они содержали информацию о персональных данных граждан и тайне следствия.

«Я вину не признаю. Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал»,— ранее подчеркнул Денис Аллаяров.

Андрей Карпов обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Из полиции его уволили. На данный момент он находится под домашним арестом. На предварительном судебном заседании ему продлили меру пресечения до 13 февраля 2026 года.

Денис Аллаяров по решению суда будет находиться в СИЗО до 13 апреля 2026 года.

Артем Путилов