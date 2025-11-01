В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за шквалистого ветра

Режим повышенной готовности введен в Кузбассе на период с 2 по 5 ноября из-за ухудшения погодных условий. Соответствующее постановление губернатора опубликовано в электронном бюллетене правительства региона.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Кемеровской области 2 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, с усилением ветра до 30 м/с.

Температура воздуха днем будет в районе +3 градусов, в ночь на 3 ноября похолодает до -5 градусов, порывы ветра до 20 м/с. Днем температура воздуха составит от -1 до +4 градусов.

Александра Стрелкова