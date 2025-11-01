Реальная зарплата в Прикамье выросла на 4,2% по сравнению с прошлым годом

В Пермском крае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе — августе 2025 года составила 80 252,5 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,4%. Реальная начисленная заработная плата выросла на 4,2%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по росту заработной платы стали предприятия в сфере сельского и лесного хозяйства (+21%), здравоохранения и социальных услуг (+21%), транспортировки и хранения (+20%) и образования (+19%).