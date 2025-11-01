На Ставрополье объем урожая плодов и ягод сократился на 12%

В Ставропольском крае, по оперативным данным на 1 ноября, собрали почти 65 тыс. т плодов и ягод, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую информацию разместили на официальном сайте министерства сельского хозяйства региона.

В частности, по данным ведомства, собрано 40,6 т черешни, 106,1 т земляники открытого грунта, 63,2 тыс. т яблок, более 1 тыс. т сливы, 592,5 т груши.

«Основной причиной снижения объемов являются неблагоприятные погодные условия. Из-за колебаний температур вегетационный период в 2025 году начался на две недели позже, чем в 2024 году. Сезон уборки пока идет. По яблоку убрали более 70% площади. Ожидаем от ставропольских садоводов показателей не меньше прошло года»,— рассказали «Ъ-Кавказ» в министерстве.

Среди главных проблем садоводства в минсельхозе также назвали нехватку кадров в период уборочных работ, недостаточность финансовых ресурсов для обновления парка агротехники и мощностей по хранению и переработке яблока.

По словам агроэксперта Дмитрия Бобкова, в 2025 году в среднем по России ожидается недобор 15-20% урожая по семечковым и косточковым многолетним культурам. «Сильные возвратные заморозки в конце апреля — начале мая охватили почти все садоводческие регионы страны: Центральный, Кубань, Крым, Ставропольский край, а в летний период добавилась еще и сильнейшая засуха на фоне высоких температур»,— отметил эксперт.

Как ранее глава союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков рассказывал «Ъ-Кубань», в мае-июне была дождливая погода, что также плохо сказалось на урожае яблок. «На плодах появляются темные пятна, они теряют товарный вид и вкус и могут растрескиваться. Каждые три дня приходится обрабатывать деревья специальными препаратами. Как только дождь прошел — идем опрыскивать. Естественно, это сильно сказывается на себестоимости урожая»,— объяснял эксперт.

По статистическим министерства сельского хозяйства Ставропольского края, в 2024 году в регионе собрали 97,7 тыс. т ягод и плодов. На яблоко пришлось 93,5%, сливу — 3,4%, грушу — 2%, землянику — 0,2% черешню — 0,7%, вишню — 0,1%. Ежегодно садоводы региона на хранение закладывают 50-550 тыс. т плодов и ягод.

Маргарита Синкевич