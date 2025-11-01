Под Саратовом директора рынка оштрафовали на 100 тыс. за невыплату зарплаты

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении директора рынка по уголовному делу о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, в 2024 и 2025 годах фигурант не выплатил работнику свыше 438 тыс. руб. На стадии следственной работы он полностью возместил ущерб сотруднику.

На основании собранных Аткарским межрайонным следственным отделом доказательств суд оштрафовал фигуранта на 100 тыс. руб. На имущество организации и директора наложен арест на сумму 1 млн руб.

Павел Фролов