Депутаты утвердили социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

Депутаты Московской городской думы утвердили бюджет столицы на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщает агентство «Москва». Основное внимание уделено увеличению расходов на социальные программы на 15% и финансированию 13 государственных программ.

Глава Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова сказала, что бюджет сбалансирован и направлен на реализацию стратегических целей мэра. Приоритеты включают социальную защиту, поддержку участников специальной военной операции и их семей, улучшение качества и доступности услуг, а также поддержку реального сектора экономики.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подчеркнул, что половина расходов бюджета направлена на социальные программы, включая здравоохранение, образование, культуру и спорт. Запланированы средства на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы и создание новых производств.