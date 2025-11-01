В Георгиевске предприниматель ответит за тяжелую травму работницы

В Георгиевске возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, допустившего к работе женщину без трудового договора и инструктажей по безопасности, сообщает пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю.

8 августа 2025 года пострадавшая, работая на разбивочной проходной машине по выделке шкур, получила тяжелую травму руки, нанесшую тяжкий вред здоровью. Предприниматель не обеспечил сотрудницу средствами индивидуальной защиты, что нарушает требования охраны труда.

Следствие продолжает изучать организацию охраны труда на предприятии, изъяты соответствующие документы, назначены экспертизы. Руководителю инкриминируют преступление по части 1 статьи 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда с последствиями в виде тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Расследование уголовного дела ведет Следственный комитет России по Ставропольскому краю.

Станислав Маслаков