Народный фронт обнаружил финансовую дыру в строительстве лицея №100 в Ульяновске

Ульяновское региональное отделение ОНФ направило прокурору Ульяновской области Андрею Теребунову и губернатору региона Алексею Русских обращения, в которых просят «взять на особый контроль» ситуацию со строительством второго корпуса лицея №100 в Ульяновске. Об этом реготделение ОНФ сообщило на своей странице соцсети «Вконтакте».

Строительство второго корпуса Губернаторского лицея №100, призванного решить проблему нехватки мест в быстрорастущем микрорайоне, оказалось на грани очередного срыва, сообщает ОНФ, подчеркивая, что «объект готов лишь наполовину, а для его завершения не хватает приблизительно 600 млн руб.». Лицей строится в рамках нацпроекта «Образование». Реготделение ОНФ отмечает, что это уже третий их выезд на строительство лицея за 2025 год, и снова «выявлены тревожные признаки»: готовность — всего 53,5%, финансовая дыра — 600 млн руб., стоимость строительства резко выросла из-за новой сметы. «Сроки срываются уже в третий раз, изначально объект должны были сдать к концу 2024 года, потом их перенесли на весну 2026 года, а теперь обещают сдать объект к декабрю 2026 года»,— отмечает ОНФ.

Напомним, контракт на строительство второго корпуса лицея выставлялся на торги в августе 2022 года, торги были признаны несостоявшимися, только одна заявка была признана соответствующей требованиям, в результате контракт был заключен с ООО «Технология» по начальной максимальной цене контракта — 638 млн руб. Согласно первоначальному контракту работы следовало завершить еще 13 октября 2023 года. И хотя выполнена только половина работ, подрядчику, по данным портала госзакупок, уже выплачена почти вся сумма контракта — 618,8 млн руб. Контракт подписывал Эдуард Фахрудинов, который ранее был владельцем «Технологии» (сейчас находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при реконструкции очистных сооружений в Барыше). В феврале 2022 года компания перешла в собственность Лидии Васильевой (матери экс-советника виц Михаила Васильева). И хотя какое-то время Эдуард Фахрудинов оставался директором компании, фактически компанией руководил Михаил Васильев — прибывший из подмосковного Клина экс-советник бывшего первого вице-губернатора Ульяновской области Игоря Эделя (ныне отбывающего наказание в виде 12 лет лишения свободы за получение взяток в особо крупном размере). Сам Михаил Васильев, являвшийся посредником в передаче взяток Игорю Эделю, приговорен к пяти годам лишения свободы. Согласно данным Kartoteka.ru, владельцем компании на сегодня остается Лидия Васильева.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Ъ-Волга», что «работы по строительству идут, подрядчик занимается внутренней отделкой», однако в связи с изменением документации (введение в проект лифта, расширение пищеблока и т.д.) экспертиза 2024 года показала, что стоимость строительства увеличилась до 885 млн руб., т.е., не хватает еще как минимум 250 млн руб. По словам источника, сейчас рассматривается вопрос выделения на достройку федеральных, областных и городских средств. Собеседник полагает, что объект смогут сдать только в следующем году.

Сергей Титов, Ульяновск