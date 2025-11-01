Суд наказал бывшую почтовую работницу из Балакова за похищение 134 тыс. рублей

В Балакове Саратовской области суд вынес приговор 27-летней бывшей начальнице одного из отделений почтовой связи по уголовному делу о неправомерном воздействии на критическую инфраструктуру (ст. 274.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в ноябре прошлого года фигурантка похитила 134,2 тыс. руб., которые граждане должны были получить в качестве пенсий и социальных пособий. Чтобы преступление не раскрылось, она внесла ложные данные о выдаче денежных средств в информационную систему акционерного общества.

По решению суда фигурантка получила 3,5 года лишения свободы условно. Ей назначен испытательный срок два года.

Павел Фролов