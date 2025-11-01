В Самаре создан дизайн-код для торговых точек

Новый дизайн-код для нестационарных торговых объектов разработан в Самаре. Он устанавливает правила размещения киосков и павильонов, включая те, что предназначены для сезонной торговли. Документ определяет размеры, оформление фасадов, информационные конструкции и элементы благоустройства. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Главный архитектор Илья Соколов отметил, что дизайн-код предлагает различные формы торговых объектов в зависимости от их классификации. Особое внимание уделяется вывескам: запрещены тонирующие пленки и баннеры на фасадах, а также вывески в виде бегущей строки и баннерные растяжки. Все вывески и витрины должны быть согласованы с главным архитектором города.

Проект дизайн-кода будет обсуждаться с предпринимателями и депутатами городской думы. После того, как документ утвердят, все существующие объекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями в течение года. Для нарушителей предусмотрена система штрафов: физические лица будут платить от 2,5 до 5 тыс. руб., должностные лица — от 25 до 50 тыс. руб., а юридические лица — от 50 до 75 тыс. руб.

Георгий Портнов