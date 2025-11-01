В Москве проходит прощание с актером Романом Поповым

В Центральной клинической больнице в Москве проходит церемония прощания с актером Романом Поповым. На ней присутствуют близкие актера и коллеги, в числе которых шоумены Оганес Григорян, Гарик Харламов и Олег Верещагин, актеры Сергей Бурунов, Владислав Дунаев и Ирина Темичева.

Как передает корреспондент ТАСС, отпевание пройдет в закрытом для СМИ режиме. Тело актера кремируют. Друг актера Оганес Григорян заявил на церемонии, что при жизни Роман Попов хотел, чтобы его прах развеяли над Черным морем. Слова господина Григоряна приводит Super.ru.

Роман Попов умер 28 октября в возрасте 40 лет. В последнее время актер боролся с онкологическим заболеванием. В 2018 году у него обнаружили опухоль мозга. Актер прошел курс лечения, но в августе этого года произошел рецидив. Широкую известность актеру принесли роль капитана Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», участие в КВН и шоу Comedy Club. Также актер играл в сериалах «Остаться друзьями», «Бедный олигарх» и в фильме «Новогодний ол инклюзив».

Полина Мотызлевская