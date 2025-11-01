В Самаре после проверки прокуратуры закрылась АЗС на ул. Партизанской

В Железнодорожном районе Самары после проверки прокуратуры закрылась АЗС рядом с ул. Партизанской, 82а. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Как выяснилось, земельные участки, на которых расположена заправка, имеют вид разрешенного использования «Магазины» и не предусматривают установку топливораздаточных колонок.

Прокуратурой возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению). По результатам рассмотрения акта владелец земли оштрафован на сумму в размере 1 % кадастровой стоимости участков, то есть на 60 тыс. руб.

По данным Яндекс.Карты, рядом с ул. Партизанской, 82а расположена АЗС «Эконефтепродукт».