Начался прием заявок от бизнеса на участие в проекте «Зима в Москве»

1 ноября стартовал новый сезон городского проекта «Зима в Москве», направленный на поддержку и развитие столичного предпринимательства. Бизнесменам предлагается подать заявку на участие, чтобы провести на своих площадках специальные мероприятия, акции или предоставить клиентам скидки не менее 25%. Взамен город обеспечит участникам масштабную информационную и медийную поддержку, продвижение через геосервисы и предоставит доступ к полезным инструментам для развития бизнеса.

Отдельное направлением проекта — возможность представить продукцию в арт-павильонах «Сделано в Москве». Эта опция доступна для участников одноименного сообщества, а при отборе брендов учитываются такие критерии, как сезонность товара и его ценовой сегмент. Важно, что в течение сезона будет проводиться ротация товаров на полках, что позволит заявить о себе большему числу местных производителей.

Как сообщила пресс-служба мэрии Москвы, проектах доказало эффективность на примере летнего сезона. Более 50% предпринимателей отметили рост выручки и повышение узнаваемости бренда. Ярким пример — картинг-клуб «Диксодром», который благодаря участию в проекте увеличил посещаемость на треть, а выручку — на 25%.

Поддержка предпринимателей в рамках проекта осуществляется в контексте реализации федеральной и городской стратегий. Координацией мер поддержки занимается ГБУ «Малый бизнес Москвы», которое предоставляет бизнесу консультации о финансовых и нефинансовых мерах господдержки, а также организует бесплатные обучающие мероприятия, семинары и форумы для повышения профессиональных компетенций.