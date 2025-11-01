Неделя науки на курорте «Мрия»

На крымском курорте «Мрия» состоялись IX научно-экспертная конференция «Разумовские чтения». В мероприятиях приняли участие более 500 врачей, ученых, преподавателей, топ-менеджеров, представителей государственных структур. Темой конференции стало «Старение и антистарение: от практики к теории и обратно». Участники обсудили профилактику профессионального выгорания, методы продления трудового долголетия и адаптации к стрессу. Ведущим экспертом выступил президент Национальной курортной ассоциации, заведующий кафедрой восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Разумов. В рамках конференции были презентованы исследования по ряду медицинских дисциплин, прошел конкурс мастерства крымских инструкторов лечебной физкультуры. Отдельная бизнес-сессия была посвящена теме развития бренда курорта.

Нина Никифорова