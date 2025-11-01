Россиянам разрешили заселяться в гостиницы по водительским правам

Правительство утвердило новые правила предоставления документов при заселении в гостиницу. Теперь россияне могут предъявлять вместо российского паспорта загранпаспорт, а с 1 января 2026 года — водительское удостоверение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса»,— говорится в сообщении правительства.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон, позволяющий заселяться в гостиницы по военному билету. До принятия документа о проблемах с заселением заявляли участники СВО, которые не могли попасть в номер, имея на руках только военный билет. При этом с февраля прошлого года на рассмотрении находился и проект, разработанный Минэкономики, предлагающий разрешить заселяться по загранпаспорту и водительским правам. Президент Владимир Путин поручал правительству внести такие изменения с 1 июля 2024 года, но мера так и не была принята.

До принятия изменений проживание в гостинице было возможно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении (до 14 лет) или временного удостоверения личности.

Полина Мотызлевская