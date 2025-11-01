В Самарской области суд рассмотрит дело о разбойном нападении на 91-летнюю жительницу

В Октябрьский районный суд направлено уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Сызрани. Ей инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище». Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По информации надзорного ведомства, обвиняемая похитила 104 тыс. руб. и сотовый телефон у своей 91-летней знакомой путем разбойного нападения. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прокурор также подготовил гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального и материального вреда.

Руфия Кутляева