Коркинцев привлекли к ответственности за пропаганду запрещенного движения

Оперативники ГУ МВД России по Челябинской области обнаружили последователей экстремистского движения в Коркино. Трех местных жителей и родителей четвертого привлекли к административной ответственности по разным статьям, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность четырех коркинцев к публичной пропаганде в интернете идей запрещенной в РФ организации путем демонстрации ее символики и атрибутики. По данным источника „Ъ-Южный Урал“, речь идет о движении АУЕ (признано экстремистским и запрещено в России).

В отношении трех горожан сотрудники полиции возбудили административные дела по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Кроме того, один из правонарушителей является уроженцем страны ближнего зарубежья и в России находится незаконно. На него составили протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ) и поместили в центр временного содержания, где он будет дожидаться решения о выдворении за пределы страны.

Четвертому последователю экстремистского движения, как выяснили оперативники, нет 18 лет. В связи с этим к ответственности привлекли его родителей по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Виталина Ярховска