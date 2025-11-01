В Стерлитамакском районе во время пожара погиб человек

Сегодня утром в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома на Майской улице в селе Рощинский произошел пожар, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. Во время тушения пожарные обнаружили в квартире погибшую 58-летнюю женщину.

Сотрудники МЧС эвакуировали из задымленной квартиры 61-летнего пострадавшего, которого затем отправили в реанимационное отделение больницы. Еще 15 человек покинули здание сами.

Дознаватель МЧС устанавливает причину и обстоятельства произошедшего.

Майя Иванова