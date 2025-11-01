Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбурге троллейбусный маршрут №4 начнет работать после ремонта контактных сетей

С воскресенья, 2 ноября, в Оренбурге начнет работать троллейбусный маршрут №4, на который выйдут восемь троллейбусов. Об этом сообщает администрация города.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В июле на участке ул. Терешковой были повреждены опора и контактные сети для троллейбусов. Пока проводился ремонт движение по маршруту осуществляли автобусы большого класса.

Ремонтные работы по восстановлению контактных сетей завершены. Сегодня, 1 ноября, прошло тестирование линии.

