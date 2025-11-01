В Оренбурге троллейбусный маршрут №4 начнет работать после ремонта контактных сетей
С воскресенья, 2 ноября, в Оренбурге начнет работать троллейбусный маршрут №4, на который выйдут восемь троллейбусов. Об этом сообщает администрация города.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В июле на участке ул. Терешковой были повреждены опора и контактные сети для троллейбусов. Пока проводился ремонт движение по маршруту осуществляли автобусы большого класса.
Ремонтные работы по восстановлению контактных сетей завершены. Сегодня, 1 ноября, прошло тестирование линии.