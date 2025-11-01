Конфискованные активы украинского бизнесмена в Адыгее продаются за 3,9 млрд рублей

Компании «Южгазэнерджи» и «Кейтеринг-Юг», принадлежавшие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ), которые в марте 2024 года были обращены в доход РФ, выставлены на продажу с начальной ценой 3,9 млрд руб. Сообщение о приеме заявок на участие в электронном аукционе опубликовано в ГИС «Торги».

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

ООО «Южгазэнерджи» занимается добычей природного газа и газового конденсата, производственная площадка находится в Кошехабльском районе Республики Адыгея, на предприятии работают 192 человека. ООО «Кейтеринг-Юг» специализируется на оказании услуг общественного питания.

Процесс об изъятии активов украинского олигарха инициировала Генеральная прокуратура РФ. Решением Кошехабльского райсуда Адыгеи 5 марта 2024 года была запрещена деятельность объединения, членами которого являются Игорь Коломойский (входит в объединение, признанное экстремистским и запрещенное в РФ) и бывший владелец Смоленского банка Павел Шитов, а также компания JKX Oil & Gas Limited (Великобритания), в связи с осуществлением экстремистской антироссийской деятельности. Тем же решением суд обратил в доход Российской Федерации подконтрольные ответчикам предприятия и объекты недвижимости.

Анна Перова, Краснодар