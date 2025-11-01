В облдуму внесен проект закона о бюджете Ярославской области на 2026 год

В Ярославскую областную думу внесен проект закона об областном бюджете на 2026 год и последующий двухлетний период. Доходы запланированы в размере 151,4 млрд руб., расходы — 151,8 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.

Объем налоговых и неналоговых доходов составит 127,5 млрд руб., безвозмездных поступлений из федерального бюджета — 23,8 млрд. Наибольший объем расходов запланирован в сфере образования — 30,8 млрд руб., нацпроектов — 27,3 млрд руб., развития транспортного комплекса — 20 млрд руб.

По 16–18 млрд руб. направят на развитие здравоохранения, соцподдержку, дорожное хозяйство. По 2–5 млрд руб. — на культуру, туризм, формирование комфортной городской среды и обеспечение качественными коммунальными услугами.

Спикер облдумы Михаил Боровицкий рассказал, что работа над областным бюджетом является главной задачей депутатов на осеннюю сессию.

«Важно, чтобы документ сохранил социальную направленность и отражал все наши приоритеты. А это достижение национальных целей, обозначенных в указах президента, участие в федеральных проектах, выполнение социальных обязательств. На предварительных слушаниях депутаты приняли рекомендации к правительству о том, чтобы бюджет был реалистичным. В нынешних условиях мы должны очень рационально отнестись к расходной части»,— прокомментировал председатель.

Проект будет рассмотрен на комитетах, а потом на заседаниях думы: 21 ноября в первом чтении и 15 декабря — во втором. Господин Боровицкий отметил, что указанные цифры бюджета не окончательные, они изменятся после утверждения федерального бюджета.

Алла Чижова