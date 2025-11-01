Крайизбирком внес в заксобрание новую схему избирательных округов

Избирательная комиссия Пермского края внесла в краевой парламент проект новой схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», срок действия старой схемы, утвержденной десять лет назад, истекает 20 января 2026 года. По закону за 80 дней до этого крайизбирком обязан предложить новое деление округов.

Проект предполагает увеличить границы округа №21, в состав которого войдут населенные пункты из соседнего 28-го округа. Количество избирателей у двух округов сравняется и составит 81 тыс. избирателей в каждом; в состав округа №24 войдут населенные пункты Карагайского округа, ранее относившиеся к округу №29; изменятся границы между округами №14 и 15 (Березники); часть населенных пунктов Горнозаводского округа из округа №17 перейдет в округ №16; изменения также затронут округа №7, 8, 9 и другие.

Новая схема округов будет рассмотрена на ноябрьском пленарном заседании заксобрания.