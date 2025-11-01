Ирада Зейналова назначена чрезвычайным и полномочным послом России

Президент Владимир Путин присвоил Ираде Зейналовой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Его указ опубликован на портале правовых актов.

Ирада Зейналова

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Госпожа Зейналова 13 сентября 2024 года была назначена послом России на Маврикии. В декабре того же года указом президента ей был присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посланника России первого класса.

Ирада Зейналова работала на российском телевидении с 1997 года. Она вела репортажи для программы «Вести недели» для телеканала «Россия», в 2003 году перешла на «Первый канал». В 2012–2016 годы вела воскресный выпуск программы «Время». С осени 2016 года — автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ.

В 2022 году журналистка рассказала, что учится в Дипломатической академии МИД России. Она выпустилась из академии в мае 2024-го.