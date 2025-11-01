В Прикамье стоимость патента для иностранных рабочих увеличится на 1 тыс. рублей

В заксобрание Пермского края внесен проект закона о стоимости патента для трудовых мигрантов на 2026 год. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Законопроект предлагает увеличить в 2026 году стоимость патента с 7100 руб. до 8137 руб.

Стоимость патента рассчитывается ежегодно из трех составляющих: фиксированного платежа в размере 1,2 тыс. руб., регионального коэффициента, а также коэффициента-дефлятора, который определяет Министерство экономического развития РФ.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ноябрьском пленарном заседании.