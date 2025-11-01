Проект первого ветропарка в Татарстане прошел историко-культурную экспертизу

Проект первого в Татарстане ветропарка «Свияжская ВЭС» прошел историко-культурную экспертизу, он расположится в Буинском районе республики. Соответствующая документация опубликована на сайте Комитета по охране культурного наследия.

Проект первого ветропарка в Татарстане прошел экспертизу

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Заказчиком экспертизы выступило ПАО «Форвард Энерго». Специалисты подтвердили, что на участке для строительства нет памятников археологии или объектов культурного наследия. Проект получил положительное заключение, что позволяет начать работы.

Согласно планам, мощность ветроэлектростанции составит 268,8 мегаватт. Ветропарк планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Влас Северин