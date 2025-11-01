2 ноября в Башкирии ожидают гололед и снег с дождем

По данным Башгидромета, 2 ноября в республике ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны дожди и мокрый снег, местами до умеренных осадков. В восточных районах вероятен гололед и отложение снега на проводах и деревьях, что может привести к гололедице на дорогах. Днем возможны небольшие осадки.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ветер будет юго-восточным с переходом на северный, скоростью 5-10 м/с. Днем возможны порывы до 15 м/с. Температура ночью составит от -3 до +2 °C, днем — от 0 до +5 °C. Видимость на дорогах может ухудшиться до 1-2 км из-за осадков.

В Уфе также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди, но днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет юго-восточным, переходящим на северный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет от 0 до +2 °C, а днем — от +3 до +5 °C.

Олег Вахитов