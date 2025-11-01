В Башкирском театре кукол поставили мюзикл «Руслан и Людмила»

Накануне в Башкирском государственном театре кукол прошла премьера спектакля «Руслан и Людмила», поставленного в жанре мюзикла по пьесе уфимского драматурга Владимира Аношкина. Пьеса написана, говорится в пресс-релизе министерства культуры Башкирии, по одноименной поэме Александра Пушкина и его же роману в стихах «Евгений Онегин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Корзик, Коммерсантъ Фото: Ольга Корзик, Коммерсантъ

Поставила спектакль народная артистка Башкирии Ольга Шарафутдинова. В постановке также участвовали художники-постановщики Наталья Бирюкова и Светлана Степанова, хореограф Александр Родионов, композитор Владислав Савватеев, педагог по вокалу Татьяна Родионова. Компьютерную графику для спектакля сделала студия Art Media.

Главную роль в мюзикле сыграл Айнур Ризванов, дебютант театра кукол.

Идэль Гумеров