Ограничение движения по Восточному выезду из Уфы продлили до 15 ноября

В Уфе до 15 ноября продлили ограничения движения по левой полосе южного тоннеля Восточного выезда в направлении к трассе М-5, сообщает пресс-служба министерства транспорта Башкирии. В минтрансе отмечают, что ограничения связаны с восстановлением огнезащитного покрытия тоннеля. Ранее планировалось завершить работы к 31 октября.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяющий город с трассой М-5. Он включает в себя автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Проект стоимостью 40,3 млрд руб. реализовало ООО «Лимакмаращавтодороги» по концессионному соглашению на 25 лет. Восточный выезд открыли в марте 2024 года. Стоимость проезда по нему для разных видов транспорта колеблется от 150 руб. до 300 руб.

Майя Иванова