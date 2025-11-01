Институт Пушкина определил самое длинное слово в русском языке с помощью ИИ

Институт им. А.С. Пушкина с помощью искусственного интеллекта определил самое длинное слово в русском языке. Им стало прилагательное, описывающее химическое соединение — «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Слово состоит из 55 букв.

Об открытии института «РИА Новости» рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Павел Катышев. Он пояснил: слово было найдено в описании одного из патентов на изобретение 2006 года. Оно описывает молекулу, состоящую из структуры пиридина (соединение с атомом азота) и циклопентила (пятиугольное кольцо углеродов). Эти соединения используются в фармацевтической промышленности.

По словам господина Катышева, русский язык легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова, из-за чего статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой. В 2003 году в Книге рекордов Гиннеса самым длинным было названо слово «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв). До этого — прилагательное в косвенном падеже «рентгеноэлектрокардиографического».

Полина Мотызлевская