В Карелии создали 25 добровольных дружин для охраны границ

В Карелии сформировали 25 добровольных народных дружин при участии более 700 жителей республики для помощи в укреплении безопасности границ. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в Telegram-канале.

По словам господина Парфенчикова, за первые девять месяцев текущего года добровольцы выявили 42 случая нарушения пограничного режима, а также установили 23 эпизода миграционных нарушений и природоохранного законодательства. «Задержали (добровольцы.— “Ъ”) одного подозреваемого в нарушении госграницы», — сообщает глава Карелии.

Артур Парфенчиков уточнил, что сотрудничество власти и народных дружин эффективно сказывается на защите границ РФ на территории республики. Некоторым добровольцам господин Парфенчиков вручил награды за вклад в защиту границ и активную помощь пограничникам, написано в сообщении.

27 мая Артур Парфенчиков подписал соглашение с пограничным управлением ФСБ РФ по Карелии о развитии движения добровольных народных дружин. Перед вступлением в дружину местные жители должны были пройти специальное обучение и ознакомиться с инструкцией.