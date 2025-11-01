Мадрид зашел с короля

Король Испании Филипп VI в ноябре впервые с момента восшествия на престол отправится с государственным визитом в Китай. Подготовка к первой за семь лет поездке европейского монарха в Пекин проходит в условиях ожесточенной торговой войны между Китаем и США и углубляющихся противоречий между Европой и Америкой. На этом фоне миссия у испанского короля будет не просто церемониальной, а нацеленной на углубление торговых связей Мадрида со второй экономикой мира.

Фото: Eva Manez / Reuters Король Испании Филипп VI

Первый государственный визит испанского монарха Филиппа VI в Китай продлится с 11 по 13 ноября, сообщил испанский МИД в минувшую пятницу, 31 октября. Он приурочен к 20-летию подписания всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами и должен способствовать «укреплению глубоких политических, экономических и культурных связей между двумя странами».

12 ноября короля с его представительной делегацией, куда войдут в том числе министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес и министр экономики Карлос Куэрпо, ждет официальный прием у председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги. Начнется же визит с посещения испанской монаршей четой китайского города Чэнду — административного центра провинции Сычуань и одного из крупнейших промышленных центров западного Китая. Выбор такой стартовой точки вполне соответствует характеру отношений Мадрида и Пекина.

Китай — главный торговый партнер Испании за пределами Евросоюза. В 2024 году Мадрид импортировал китайских товаров и услуг на €45 млрд.

Китайские инвестиции в страну также растут, и испанские агентства, занимающиеся привлечением иностранных инвестиций, уделяют приоритетное внимание китайскому капиталу.

Неудивительно, что за последний год частота двусторонних контактов заметно выросла. Премьер Испании Педро Санчес менее чем за три года трижды встречался с Си Цзиньпином. В апреле он посетил Китай, причем произошло это через считаные дни после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах для торговых партнеров Штатов. Накануне той встречи министр финансов США Скотт Бессент позволил себе шпильку в адрес Мадрида, заявив, что «углублять связи с Пекином — значит перерезать себе глотку». Однако Педро Санчесу это не помешало публично признать, что Испания «всегда будет работать над построением прочных и сбалансированных отношений между Китаем и ЕС, в том числе экономических и торговых». А министр сельского хозяйства Луис Планас добавил, что страна «явно хочет не только сохранить, но и расширить» отношения с Китаем.

Долгие годы внимание Мадрида было сосредоточено на трансатлантическом сотрудничестве и направлениях безопасности и экономики, ориентированных на НАТО. Однако впоследствии Мадрид стал диверсифицировать свою внешнюю политику и в этой связи все чаще направлять свои взоры на Пекин. Так, в обновленной внешнеполитической стратегии Испании, которую правительство премьер-министра Педро Санчеса представило 10 июня, Китаю, с которым страну связывают тесные торговые и инвестиционные отношения, отводится куда более значимое место, чем в стратегиях 2014 и 2021 годов.

Примечательно, что в этом документе уже не упоминается политика Пекина по отношению к Гонконгу и Тайваню, а также отсутствует критика за положение уйгуров в Синьцзяне — болезненные для китайских властей вопросы, которые были включены в предыдущие варианты стратегии Испании.

Немаловажный штрих — предстоящий государственный визит испанского монарха пройдет на фоне обострения в отношениях испанского правительства с вашингтонской администрацией. 14 октября Дональд Трамп пригрозил Испании повышением пошлин из-за отказа правительства Педро Санчеса увеличить военные расходы до 5% ВВП, на что Вашингтон сумел подписать все другие страны—члены НАТО.

И хотя глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес настаивал на том, что сотрудничество с Китаем не означает дистанцирования Мадрида от Вашингтона, этот эпизод оказался не единственным в череде событий последних месяцев, обнаживших расхождения в позициях испанского и американского руководства.

Прохладное отношение к администрации США ранее демонстрировал и испанский премьер Педро Санчес, который «без какого-либо энтузиазма», как он сам говорил, воспринял торговую сделку Дональда Трампа с ЕС. Еще летом, комментируя это соглашение, которое многие эксперты уже тогда расценивали как не очень выгодное для ЕС, господин Санчес призвал Европу к «активизации в стратегической автономии», «диверсификации торговых отношений» и партнерству с «региональными блоками, которые хотят договориться с Европой, как в случае с МЕРКОСУР». Иными словами, к многовекторности в своей торговой политике.

И, судя по всему, одним из важнейших элементов такого подхода испанцы считают именно отношения с Китаем. Предстоящий визит Филиппа VI — очередное свидетельство того, что в отношениях с азиатским партнером испанцами движут прежде всего торгово-экономические интересы. По сообщениям испанских СМИ, короля в поездке будет сопровождать «многочисленная группа лидеров бизнеса из таких секторов, как автомобилестроение, производство продуктов питания, энергетика и фармацевтика».

Анастасия Домбицкая