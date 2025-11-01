Дайджест событий

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: велнес-студии, новые пространства красоты и бьюти-партнерства.



Открылся женский фитнес The Flex

В Москве на Мосфильмовской открылся первый клуб женского фитнеса The Flex, объединивший тренировки, восстановление и диагностику организма. Это флагман сети, которая уже работает в десяти городах России. Программы строятся на различных методиках с учетом физиологии и анатомии женщин: тренировки на тренажерах-кроссоверах, кардио с элементами бокса, кикбоксинга и аэробики, пилатес, стретчинг, йога, есть специальная программа тренинга с учетом цикла. Интерьеры клуба созданы дизайн-студией Kidz.

Shape it! объединились с myTAUI

Косметическая марка myTAUI и массажная студия Shape it! запустили коллаборацию «Мой остров заботы». В рамках партнерства, которое продлится до 15 ноября, в студии Shape it! можно выбрать расслабляющий массаж и пройти аромадиагностику, и каждый сеанс обещают завершить подарком от myTAUI х Shape it!, в который входят твердый гель для душа myTAUI, аксессуар для волос и лимонад.

12 Storeez показывают на YouTube

Широко анонсированный документальный фильм «Тигр, Ласточка и "Джеки Чан"» об основателях бренда 12 Storeez с сегодняшнего дня будет транслироваться на YouTube-канале бренда. Это фильм-путешествие о возвращении к истокам: Иван Хохлов, Ирина и Марина Голомаздины отправляются в места своего детства, чтобы вспомнить, с чего всё начиналось и как зарождалась история компании. Режиссер и автор идеи — Кира Альтман, журналист, обозреватель Business FM и основатель школы Altman Talks. Режиссер и соавтор — Игорь Шмелев, автор документальных проектов, включая совместный с автором идеи фильм «Точно не керамика».

«Бани Малевича» вышли в парк

На Рублево-Успенском шоссе в Парке Малевича открылся банный комплекс «Бани Малевича». На площади 7 тыс. кв. м находится самый просторный в столице женский общественный разряд с парной из липы с 12-тонной печью и хаммамом. В мужском — две парные на 130 гостей, собственный двор с двумя купелями контрастных температур и террасой. Есть также общественный (семейный) разряд в парной с панорамными окнами и VIP-апартаменты с собственными парными, купелями и круглосуточным консьерж-сервисом. Работают спа-направление и ресторан русской кухни под руководством шефа Александра Шубы (Niki, Eleven, Mamie).

В Coba подают RudRoss

С 31 октября и в течение трех недель ресторан японской кухни Coba представляет совместный проект с британским нишевым парфюмерным брендом RudRoss. Бренд-шеф Ким Эдуард создал специальное меню из четырех блюд, вдохновленных коллекцией «Китай». Каждый элемент сета — гастрономическая интерпретация одного из ароматов с акцентом на атмосферу Востока: салат со шпинатом, тар-тар из лосося под шапкой из авокадо, лосось, заправленный соевым соусом, кунжутным маслом и понзу, ролл со шпинатом, тигровые креветки, манго и креветки в соусе карри. Каждого гостя, заказавшего блюдо, ждет подарок — четыре мини-аромата RudRoss из коллекции «Китай», а при заказе всех блюд сета — полноразмерный парфюм-дымка для волос.

