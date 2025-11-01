Областному правительству поручат отменить норму по строительном песку

Установив в ходе проверки дорожного строительства завышение расценок, Счетная палата РФ предложила федеральной власти поручить нижегородскому областному правительству скорректировать постановление №404. Оно регулирует введение территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, которые применяются в Нижегородской области при строительстве.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2022 году региональные власти внесли в этот документ подпункт о том, что при строительстве и ремонте дорог стоимость «мелкого и очень мелкого песка» надо определять по представленным прайс-листам (коммерческим предложениям поставщиков).

По мнению контрольного органа, этот пункт следует исключить из постановления, чтобы в дальнейшем строительные госзаказчики в регионе руководствовались установленными государством сметными расценками. Судя по предложениям СП, нижегородскому губернатору рекомендовали отменить спорную норму о прайс-листах на мелкий песок до 15 января 2026 года.

Иван Сергеев