Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о японском стартапе, который анонсировал возможность сверхскоростных путешествий.

$657 тыс. за пару часов — такова цена за уникальную поездку, которую анонсировало японское туристическое агентство Nippon. Компания обещает, что организует ультраскоростные путешествия из Нью-Йорка в Токио — через космос. Транспортную услугу планируют оказывать в партнерстве с Innovative Space Carrier Inc., стартапом по разработке многоразовых ракет.

По данным японских СМИ, поездка туда и обратно обойдется путешественнику в 100 млн иен (как раз $657 тыс). Постепенно стоимость проезда будет снижаться за счет увеличения количества рейсов в течение срока службы каждого транспортного средства. Место отправки транспорта пока неизвестно, но стороны, торжественно подписав на глазах у прессы соглашение о сотрудничестве, обещают, что соединят любые две точки на Земле за 60 минут.

Полноценный запуск проекта ожидается в 2030 году, но уже в 2026-м тревел-агентство начнет принимать предварительные заявки. Первые туристические программы начнутся с дегустаций космического питания и изучения наземных объектов, связанных с космосом. В 2040-х участники надеются организовать пребывание гостей уже на орбите.

Конечно, невозможно воспринимать такие сообщения без доли скепсиса. Но года назад другая компания, Venus Aerospace из Хьюстона, сообщала об аналогичном плане – начать перемещать пассажиров из Лондона в Нью-йорк за один час. Компания разрабатывает гиперзвуковой самолет, который поднимется на высоту 30 тыс. м вместо нынешних 11 тыс. м. Создатели проекта верят, что можно путешествовать вдоль границы космоса на гиперзвуковой скорости.

Этой весной их машина под названием Stargazer успешно прошла тесты и поднялась в воздух. Проект, судя по новостям, продолжает собирать инвестиции. Прогнозы строить не будем, но следить за апдейтами намерены с любопытством.

Яна Лубнина